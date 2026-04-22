الأسهم الأمريكية تفقد مكاسبها المبكرة وتذبذب أسعار النفط

بعد تسجيلها ارتفاعا بسيطا في تعاملات صباح الثلاثاء، تراجعت الأسهم الأمريكية مع ختام التعاملات، كما تذبذبت أسعار النفط في ظل تزايد الغموض بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وبعد ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 3ر0% في الصباح تراجع المؤشر بنسبة 6ر0% مع تقدم التعاملات، ليظل قريبا من أعلى مستوياته على الإطلاق. والغى نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس رحلته إلى باكستان حيث كان من المتوقع أن يقود وفد التفاوض الأمريكي معه إيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 293 نقطة أي بنسبة 6ر0%، بعد ارتفاعه بمقدار 400 نقطة في تعاملات الصباح. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6ر0%. وبعد أقل من 10 دقائق من إغلاق وول ستريت الثلاثاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لإعطاء طهران وقتا لتقديم مقترح ينهي الحرب بين البلدين.

وتذبذبت أسعار النفط أيضاً قبل إعلان ترامب تمديد الهدنة، وارتفع سعر برميل خام برنت القياسي للنفط العالمي من أقل من 95 دولارا إلى حوالي 100 دولار ثم استقر عند مستوى 48ر98 دولارا، بزيادة نسبتها 1ر3%.

في الوقت نفسه جاءت تحركات الأسواق الثلاثاء في معظمها أقل حدة من التقلبات العنيفة التي شهدتها في بدايات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت يوم 28 شباط/فبراير الماضي، عندما تجاوز سعر برميل خام برنت لفترة وجيزة 119 دولارا، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق. ولا تزال سوق الأسهم الأمريكية قريبة من رقمها القياسي الأخير، التي سجلته يوم الجمعة، مما يشير إلى استمرار التفاؤل في الأسواق المالية بأن الولايات المتحدة وإيران ستتجنبان أسوأ سيناريو ممكن للاقتصاد.

وأعلنت شركة الرعاية الصحية يونايتد هيلث جروب وشركات كبرى أخرى تحقيق أرباح تفوق توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي. في الوقت نفسه ظلت أسعار النفط مستقرة نسبيا في ظل تفاؤل بتجنب الولايات المتحدة وإيران السيناريو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي، حتى في حال استمرار الحرب بين الجانبين.

وقاد سهم شركة يونايتد هيلث السوق بارتفاعه بنسبة 7% بعد إعلانها تحقيق أرباح وإيرادات ربع سنوية أكبر من التوقعات. كما رفعت توقعاتها لأرباح العام الحالي ككل.

وارتفع سهم شركة كويست دايجنوستيكس بنسبة 4ر4% بعد انضمامها إلى قائمة الشركات التي حققت أرباحا وإيرادات خلال الربع الأول تفوق التوقعات. كما رفعت توقعاتها لنتائج العام ككل.

وارتفع سهم أمازون دوت كوم للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا بنسبة 7ر0% بعد إعلان شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنثروبيك توقيع اتفاق جديد تلتزم فيه باستثمار أكثر من 100 مليار دولار في شركة أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) لخدمات الحوسبة السحابية التابعة لأمازون على مدى 10 سنوات بهدف تدريب وتشغيل تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي كلود التابع لأنثروبيك.

وساعد ذلك في تعويض تراجع سهم تراكتور سبلاي بنسبة 7ر11% بعد تحقيق أرباح وإيرادات ربع سنوية أقل من التوقعات.

وظهرت مؤشرات أخرى على أن الاقتصاد الأمريكي قد يؤدي بصورة جيدة رغم التقلبات الحادة في أسعار النفط بسبب الحرب مع إيران. وأشار تقرير صدر صباح الثلاثاء عن وزارة التجارة الأمريكية نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة استقرارا نسبيا خلال الشهر الماضي عند استبعاد مبيعات محطات الوقود.