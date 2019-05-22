قال وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم "إن إجمالي عدد الحجيج لهذا الموسم يبلغ 10 آلاف و982 حاجا، موضحا أن التدخلات التي قامت بها الوزارة ساهمت في تخفيض تكلفة الحج من 15 ألف دينار إلى 13 ألفا و896 دينارا".

وأضاف عظوم - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - أنه يمكن دفع الرسوم اعتبارا من 28 مايو الجاري عبر مكاتب البريد التي تم تخصيصها للحجيج بمعدل مكتب في كل ولاية، مشيرا إلى أن تأخر الإعلان عن تكلفة الحج يعود إلى التأخر في إبرام عدد من العقود على غرار عقود السكن.

وعلى صعيد آخر، التقى وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم بسفيرة بريطانيا بتونس لويس دي سوزا، حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين في مجال التصدي للإرهاب والفكر المتطرف.

كما التقى عظوم، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس نضال الجردي، وذلك في إطار متابعة التعاون والشراكة بين الوزارة ومكتب المفوضية؛ بما يساهم في مزيد من نشر وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وبما يتناسب مع القيم الإسلاميّة السمحة، كما تم بحث الأنشطة المشتركة المقرر القيام بها قريبا.