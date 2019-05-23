أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة وامرأة الأعمال من أريزونا لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية، وستكون باريت هي ثاني امرأة تحتل منصب وزير القوات الجوية بعد هيذر ويلسون.

وشغلت باربرا باريت، 68 عامًا، منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز "إيروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران.

وفي هذا التقرير تستعرض «الشروق» أبرز المعلومات حول باربرا باريت.

النشأة:

باربرا باريت من مواليد 26 ديسمبر 1950، هي سيدة أعمال ودبلوماسية أمريكية، باريت هي الرئيس السابق لمؤسسة Aerospace Corporation"، وعضو مجلس إدارة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

الحياة الشخصية:

باربرا باريت متزوجة من كريج باريت، الرئيس المتقاعد والرئيس التنفيذي لشركة إنتل، وصعدت جبل "تنزانيا كليمنجارو" في أغسطس 2007 ، وتهوي ركوب الدراجات 900 كيلومتر في جميع أنحاء فنلندا أثناء السفير.

التعليم :

حصلت "باريت" على شهادات البكالوريوس والماجستير والقانون في جامعة ولاية أريزونا، وحصلت على الدكتوراه الفخرية من قبل جامعة ولاية أريزونا وجامعة إمبري ريدل للطيران وتندربيرد وجامعة ساوث كارولينا وجامعة بيبردين وجامعة فنلندا.

المناصب التي تولتها:

كانت "باريت" الرئيس المؤسس لشركة فالي بنك أوف أريزونا، والشريكة في مكتب محاماة كبير في فينيكس، وقبل أن تبلغ الثلاثين من العمر، كانت مديرة تنفيذية لشركتين عالميتين في مجلة فورتشن 500. في مجتمعها ، كانت باريت رئيسة مجلس تصدير مقاطعة أريزونا ، ومجلس الشؤون العالمية ، والنادي الاقتصادي في فينيكس. عملت أيضًا في مجالس إدارة الكثير من المؤسسات العالمية.

حملة الحكم:

في عام 1994، كانت أول مرشح جمهوري لمنصب حاكم ولاية أريزونا، خاضت الانتخابات التمهيدية للجمهوريين ضد الحاكم فايف سيمينغتون، لكنها فشلت في الفوز بترشيح حزبها.

سفير الولايات المتحدة في فنلندا:

كانت باريت سفيرا للولايات المتحدة في فنلندا في عامي 2008 و 2009 برئاسة الرئيس جورج دبليو بوش، وكانت باريت كبير مستشاري البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وهي عضو في مجلس العلاقات الخارجية ومشارك في مؤسسة القيادة العالمية ونادي مدريد والمنتدى الاقتصادي العالمي.

شغلت منصب رئيس مجموعة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة التابعة لوزارة الخارجية، واللجنة الاستشارية الأمريكية للدبلوماسية العامة ومؤتمر تصدير وزير التجارة الأمريكي.

الحياة الأكاديمية:

"باريت" هي زميل القيادة التعليمية في كلية "جون إف كينيدي" للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد، في عام 2012 ، كان باريت رئيسًا مؤقتًا لكلية "ثندربيرد" للإدارة العالمية، التي أصبحت الآن وحدة في جامعة ولاية أريزونا للمعرفة.

كانت الرئيس التنفيذي لجمعية الإدارة الأمريكية، كعضو في المجلس النسائي الأمريكي-الأفغاني ، أسست مشروع Artemis ، وهو برنامج لتدريب وتوجيه رواد الأعمال الأفغانيات في ثندربيرد.

الطيران:

كانت "باريت" أول امرأة مدنية تشهد هبوط "F / A-18" على حاملة طائرات.

تدربت على ريادة الفضاء، وكانت المشارك في رحلات الفضاء النسخ الاحتياطي للرحلة "سويوز" TMA-16 إلى محطة الفضاء الدولية، وكانت" باريت" نائب مدير إدارة الطيران الاتحادية ونائب رئيس مجلس إدارة الطيران المدني في الولايات المتحدة.

الجوائزالتي حصلت عليها:

حصلت على جائزة المسؤولين عن الخدمة المتميزة من قبل FAA في مكتب وزير الدفاع، الميدالية للخدمة العامة الاستثنائية، وجائزة Horatio Alger" "للأميركيين المتميزين ، وجائزة "Wilson" للمواطنة المؤسسية.