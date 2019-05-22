حملة أمنية كبيرة ضد جماعة عراقية-سورية في ولاية ألمانية

شنت الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية حملة أمنية كبيرة ضد المنظمة العراقية-السورية "السلام-312" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقال وزير الداخلية المحلي للولاية هربرت رويل في دوسلدورف إن 800 شرطي فتشوا اليوم 49 عقارا في والولاية، مضيفا أن قوات خاصة من الشرطة شاركت في تفتيش 8 عقارات.



وبحسب بيانات رويل، تم خلال الحملة مصادرة أموال مزورة ومخدرات وجهاز كمبيوتر وهواتف محمولة ووسائط تخزين بيانات.



وذكر رويل أن المتهمين يبلغ عددهم 34 فردا أغلبهم من سورية والعراق، وقال: "وفقا للوضع الحالي كانت هذه ضربة ناجحة ضد الجريمة المنظمة".



وأشار رويل إلى أن مجموعة "السلام 313" لا يتم الحديث عنها كثيرا في الرأي العام، لكنها معروفة لدى الشرطة، مضيفا أن مركز نشاط المجموعة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان نشاطها يتجاوز الولاية، كما لم يوضح ما إذا كان الأمر يتعلق بعصابة أم بمجموعة من قائدي الدراجات البخارية.



وذكر الوزير أنه جرى الإعداد للحملة منذ شهور، مضيفا أن الحملة أظهرت أن الشركة في ولايته "تتصدى بحسم لأي شكل من أشكال الجريمة"، موضحا أن عمل المحققين سيبدأ من الآن.