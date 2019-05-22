برلمان إقليم كردستان العراق ينتخب رئيسا للإقليم الأسبوع المقبل

كشف مصدر في برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن أن البرلمان سينتخب رئيسا للإقليم خلال جلسة يعقدها الاسبوع المقبل.

وقال عضو عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) :"من المقرر أن يعقد برلمان إقليم كردستان المؤلف من 111 مقعدا جلسة لانتخاب رئيس الاقليم خلال الأسبوع المقبل دون تحديد اليوم".

وأضاف أنه "يتوقع أن تعلن رئاسة البرلمان موعد عقد الجلسة خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويعتبر نيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء الحالي للإقليم، ومرشح الديمقراطي الكردستاني الذي يحوز 45 مقعدا، أبرز المرشحين للمنصب.

وبحسب ما أعلنت رئاسة البرلمان في وقت سابق، فإن هناك ستة مرشحين يتنافسون على الفوز برئاسة الإقليم منذ تنحي رئيسه السابق مسعود بارزاني عن الرئاسة بداية نوفمبر عام 2017 إثر إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق الذي أجري في سبتمبر من العام نفسه.