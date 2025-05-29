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وجّه مجلس جامعة طنطا، رسالة شكر ودعم وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بإنشاء جامعة طنطا الأهلية.

وأكد المجلس، في رسالته اليوم الأربعاء، الدعم الكامل وغير المشروط من جامعة طنطا لجميع الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها الرئيس لمجابهة التحديات الجسام التي تواجه الدولة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وأشاد المجلس بالرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والتي تسعى دومًا إلى تحقيق التقدم والازدهار لمصر وشعبها.

كما أشاد مجلس الجامعة بالجهود الدؤوبة والمخلصة التي يبذلها الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، في إتمام جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة لبدء الدراسة بجامعة طنطا الأهلية.

ويأتي إنشاء جامعة طنطا الأهلية؛ ليؤكد على مدى التزام الدولة بتوسيع قاعدة التعليم العالي، وتقديم فرص تعليمية متميزة تواكب أحدث المعايير العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة المستقبل.