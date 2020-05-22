محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة.



وأشار المحافظ، خلال حفل الإفطار الذي أقامته قبيلة الفواخرية في العريش بحضور المحافظ وعدد من القيادات الطبيعية ومشايخ وعواقل مدينة العريش، إلى أن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على مشروعات البنية التحتية في سيناء بلغت أكثر من 600 مليار جنيه من كبارى وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها.



وأضاف أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات التكلفة العالية والتي لا يستطيع القطاع الخاص أو أحد آخر تنفيذها.



وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير 5 ميادين رئيسية في مدينة العريش شاملة أعمال الإنارة والتشجير ودهان البردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار ووسائل الحماية المدنية والحريق إلى جانب عمليات الرصف الكاملة لها وللشوارع والمحاور المرتبطة بها، ورصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية الأخرى وإعادة الشيء لأصله نظرًا لأعمال البنية التحتية للمياه والكهرباء والغاز الطبيعى والتليفونات.



ولفت إلى زيادة مصادر المياه لمدينة العريش للقضاء على شكاوى المواطنين والقضاء على نظام المناوبة بإنشاء محطات رفع وخزانات جديدة للمياه من بينها رافع كرم أبو نجيلة، رافع جنوب المساعيد، ورافع الصفا الجديد إلى جانب إنشاء 4 محطات لتحلية المياه فى العريش بطاقة 25 ألف متر مكعب من المياه فى اليوم لتضاف إلى ما يتم ضخه من محطة مياه القنطرة شرق الى مدينة العريش، مشيرًا إلى إحلال وتجديد شبكة مياه العريش بتكلفة بلغت 886 مليون جنيه.



وقدم المحافظ التهنئة لجميع أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على روح الود والمحبة التي تسود بين أبناء جميع القبائل والعائلات على مستوى المحافظة.