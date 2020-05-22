الزمالك يصدر بيانا لتوضيح أسباب تعليق لافتة «نادي القرن الحقيقي»

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أصدر نادي الزمالك بيانا عبر موقعه الرسمي، أسباب وضع لافتة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي"، التي تم تعليقها على أسوار مقر النادي.

وكشف الزمالك في بيانه أن قرار وضع اللافتة جاء من ضمن الإجراءت التي يتخذها مجلس إدارة الأبيض للحصول على حقوقه بلقب نادي القرن.

وجاء بيان الزمالك الرسمي على النحو التالي..

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بوضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات"

وجاء وضع اللافتات ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.