معلومات الوزراء: مصر حققت إنجازات محلية ودولية في مجال الحفاظ على البيئة

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر حققت إنجازات محلية ودولية في مجال الحفاظ علي البيئة والتنوع البيولوجي.

فمحليًا؛ وافق مجلس الوزراء المصري على دمج معايير الاستدامة البيئية فـي خطـة الاسـتثمار الوطنيـة الشـاملة 2021-2022، لتنفيـذ مشـروعات بيئيـة تصل نسـبتها إلى 40٪. ودوليًا فـاز مشـروع "صـون الطيـور الحوامـة المهاجـرة" التابـع لوزارة البيئة المصرية بجائــزة "الطاقــة العالميــة"، وهي الجائزة البيئية العالمية الأكثر أهمية.

كما تُعد مصر الدولة الأولى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي أصدرت سندات خضراء لتمويل عدة مشروعات مناخية وبيئية.

وجاء ذلك في الانفوجرافيك الذى نشره اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الموافق 22 من مايو الجاري، ويأتى شعار هذا العام "نحن جزء من الحل".

وأشار إلى أن قرابة 4 مليارات شخص حول العالم، و70% من أدوية السرطانات كلاهما يعتمد بالأساس على مكونات من الطبيعة، وأن 60% من الأمراض المعروفة، و75% من الأمراض المعدية الجديدة تنتقل من الحيوانات للبشر؛ الأمر الذي يستدعي من الجميع اتخاذ إجراءات جادة؛ للحفاظ على بيئتهم والكائنات الحية من حولهم؛ لتحقيق التوازن والتنوع البيولوجي في الكوكب.

وبيّن الانفوجرافيك، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة في هذا المجال؛ إذ إنها من أوائل الدول التي أعدت استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي على مدى 20 عامًا، وأصدرت في عام 1983 قانونا خاصا بالمحميات الطبيعية، وأعلنت محمية رأس محمد أول محمية طبيعية في مصر.

وأشار إلى أن مصر تولت عام 2018 رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي cop14، وبذلت جهودًا واضحة في تقييــم التقدم المُحرز في الأهداف العالمية، وفي إعــداد إطــار مــا بعد 2020، وإطلاقها مبادرة لربط اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، بالإضافة إلى إطلاق Eco Egypt كأول حملــة ترويجية للســياحة البيئيــة بمصــر ومحميـاتها الطبيعيـة، من خلال موقع إلكتروني ومنصات رقمية خاصة بها.