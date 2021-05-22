سلطت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، الضوء على الفطر الأسود الذي بدأ ينتشر بين مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الهند.

وقالت الشبكة إن أغلب المصابين بالفطر في الهند هم من المصابين أو المتعافين من كورونا، ممن ضعفت مناعتهم جراء الفيروس أو يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري.

والفطر الأسود يأتي من العفن في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي.

ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن الفطر غير معدي وغير ضار في الكثير من الأحيان، غير أنه يسبب التهابات خطيرة لمن يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

يذكر أن العديد من الأدوية المستخدمة لمحاربة فيروس كورونا تثبط جهاز المناعة في الجسم الذي يحارب عادة العدوى الفطرية.

ويؤثر الفطر عادة على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد أن يستنشق الشخص الجراثيم الفطرية في الهواء ويمكن للأعراض أن تشمل تورم الوجه والحمى وقرحة الجلد والآفات السوداء في الفم.

وقالت وزارة الصحة الهندية، في بيان في 14 مايو الجاري، إن المرض "يبدأ في الظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية والرئتين ويمكن أن ينتشر إلى الدماغ، وأوضحت أن الفطر قد يؤدي إلى فقدان الفك العلوي أو حتى العين في بعض الأحيان لبعض المرضى.

ويؤدي إلى اسوداد أو تغير لون الأنف، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، وألم في الصدر، وصعوبة في التنفس وسعال في الدم.

من جهته، قال الدكتور هيمانت ثاكر، الطبيب الاستشاري في مستشفى براش كاندي في مومباي، إنه في الحالات الشديدة، فإن العدوى تنتقل عبر الأوعية الدموية إلى المخ، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر أو إحداث "فجوة" في الوجه.

وتابع: "إذا لم يتم السيطرة عليه، ولم يتم علاجه، ومعدل وفيات به يتراوح من 20% إلى 50%".

ويعتمد معدل الوفيات أيضًا على نوع الفطريات المعنية وأي جزء من الجسم يتأثر، فعلى سبيل المثال، تكون أقل فتكًا للأشخاص المصابين بعدوى الجيوب الأنفية، ولكنها أكثر فتكًا لمن يعانون من التهابات الرئة.