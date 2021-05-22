الجيش النيجيري يؤكد مقتل قائده و6 ضباط كبار في تحطم طائرة عسكرية

أكد المتحدث باسم الجيش النيجيري، محمد يرميا، اليوم السبت أن حادث تحطم الطائرة العسكرية الذي وقع أمس الجمعة أسفر عن مقتل قائد الجيش ابراهيم أتاهيرو وستة ضباط كبار.

وأضاف يرميا أن الطائرة تحطمت أمس في مدينة كاندونا شمالي البلاد بسبب ظروف الطقس السيء.

كانت وكالة "بي آر نيجيريا" للأنباء القريبة من الجيش قدأفادت بمقتل قائد الجيش أمس الجمعة في الحادث .

كان أتاهيرو تولى مهام منصبه في يناير الماضي وكانت مهمته إعادة تنظيم بنية القيادة في المستوى الأعلى في الجيش.

يذكر أن الحادث هو ثالث حادث من نوعه يقع في سلاح الجو النيجيري فيما يزيد عن ثلاثة شهور، حيث تحطمت طائرة في ولاية نيجر غربي البلاد مطلع فبراير الماضي ما أسفر عن مقتل الركاب السبعة، وفي نهاية مارس الماضي سقطت مقاتلة في شمال نيجيريا ولا يزال طياراها في عداد المفقودين.