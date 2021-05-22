البرلمان العربي: التنسيق مع كل الأطراف لعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

قال رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، إن التنسيق يتم مع كل الأطراف العربية؛ لدعم وقف النار وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مشيرًا إلى دعم كل الجهود العربية التي تحرص على إعادة إعمار غزة ومساعدة الفلسطينيين على مستوى جميع المناطق.

من جهته، أضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العربي، ظافر العاني، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أنه لم يتفاجأ بالموقف المصري في وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه يليق بمصر وشعبها وتاريخها وموقفها المعروف تجاه القضايا العربية وخاصة الفلسطينية.

وأشاد بالموقف السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي في الوصول إلى اتفاقية تهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمساعدات السخية الكبيرة التي قدمتها مصر.

وبدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الساعة الثانية من صباح الجمعة، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن أسوأ قتال بين الطرفين منذ سنوات من خلال مساعدة إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1948 إصابة بجروح مختلفة.