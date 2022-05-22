 نور الشربيني تواجه نوران جوهر في نهائي بطولة العالم للإسكواش - بوابة الشروق
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نور الشربيني تواجه نوران جوهر في نهائي بطولة العالم للإسكواش

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 5:31 ص | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 5:45 ص

تأهلت نور الشربيني، المصنف الثانية على العالم، في الإسكواش، إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا داخل الملعب الزجاجي، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك عقب تغلبه على النوزيلندي بول كول، المصنف الأول.

ونجحت الشربيني، في خطف بطاقة التأهل للنهائي بعدما، حققت فوزا صعبا على مواطنتها، نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوط ، في مباراة ملحمية استغرقت 50 دقيقة، وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: «11-6، 11-8، 9-11، 11-3».

ومن المنتظر أن تدافع نور، عن لقبها أمام نوران جوهر، المصنفة رقم واحد عالميا، والذي نجحت في إقصاء الأمريكية أماندا صبحي، في مباراة النصف النهائي على الجانب الآخر، بالفوز عليها بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وشارك في البطولة منذ بدايتها 20 لاعب و18 لاعبة من مصر، يتنافس جميعهم على لقب أكبر بطولات العالم في رياضة الاسكواش، والتي تمتد خلال الفترة من 13 حتى 22 مايو الجاري.

ويستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية مباريات الأدوار النهائية في الفترة من 17 إلى 22 مايو الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 128 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال، بمجموع جوائز مالية تعد الأكبر في تاريخ بطولات الاسكواش عالمياً.


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