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يرى محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، أن جائزة أفضل لاعب في الموسم سرقت من محمد صلاح، لاعب ليفربول، في الموسم الحالي.

وكان دي بروين قد توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2021/2022 متفوقا على محمد صلاح، سحبما أعلنت رابطة البريميرليج.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: «جائزة أفضل لاعب سُرقت من صلاح مع احترامي لدي بروين صاحب الموهبة الكبيرة، لكن الجائزة يجب أن تمنح على الأداء طوال الموسم».

وأضاف: «دي بروين تألق في نصف أو ربع موسم، عكس صلاح الذي حصل على جائزتي أفضل صانع أهداف وكذلك هداف المسابقة رغم أنه لعب دقائق أقل عن منافسه سون بـ250 دقيقة ولعب بطولتين مجمعتين أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم وأصيب في الفترة الأخيرة».

وأكمل: «صلاح حقق لثالث مرة لقب هداف المسابقة متساوي مع هاري كين وألان شيرر، لقد أمضي موسما رائعا وعودته اليوم تؤكد جاهزيته لنهائي دوري الأبطال أمام الريال».

وأنتقل أبو تريكة للكشف عن التشكيل الأفضل له في الموسم الحالي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول).

خط الدفاع: كانسيلو (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ألكسندر أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، هيونج مين سون (توتنهام)، ساديو ماني (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).

خط الهجوم: هاري كين (توتنهام هوتسبير)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).