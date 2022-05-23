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استطلاع: أغلبية الأمريكيين يخيم عليهم التشاؤم بشأن الاقتصاد ورئاسة بايدن

د ب أ
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 11:50 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 11:50 م

كشف استطلاع للرأي عن أن الأمريكيين يخيم عليهم التشاؤم بشأن الاقتصاد ورئاسة جو بايدن.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" اليوم الأحد، وصف 63% ممن شملهم الاستطلاع حالة البلاد بأنها "غير مستقرة" و "مثيرة للقلق".

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، لا تزال الولايات المتحدة تواجه معدلات تضخم مرتفعة للغاية وارتفاع أسعار الطاقة وسط جائحة كوفيد 19.

وبلغت نسبة تأييد بايدن 44% في الاستطلاع، وقال 56% إنهم لا يوافقون على طريقة تعامله مع منصب الرئاسة. وقال 65% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يشعرون بأن بايدن "بطيء في التفاعل" عندما تنشأ قضايا، وقال 69% إن الاقتصاد "سيء".

وشمل الاستطلاع عينة من 2041 شخصا بالغا وجرى بين 18 و 20 أيار/مايو بهامش خطأ أقل أو أكثر من 5ر2 نقطة.

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