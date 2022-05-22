تاج الدين: 12 دولة شهدت ظهور جدري القرود

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مرض "الجدري" كان من الأمراض الخطيرة ويتسبب في الأوبئة العالمية.

وأضاف تاج الدين في اتصال هاتفي لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، أن مرض الجدري البشري اختفى تماما من على الأرض بفضل التطعيمات واللقاحات التي أخذت ضد هذا المرض.

وأوضح أنه في 18 مايو الجاري ظهر الحديث عن مرض "جدري القرود"، لافتا أن عدد الدول التي ظهر فيها المرض 12 دولة وبلغ عدد الإصابات 80 إصابة، كما أنه بدأ في نيجيريا وانتقل إلى عدد من الدول منها بريطانيا والبرتغال وإسبانيا.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن مرض جدري القرود من الممكن أن يصيب الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو مرض يشبه الجدري البشري.

أوضح أن من أعراض مرض جدري القرود السخونة وطفح في الوجه، ثم الانتشار في أجزاء كثيرة من الجسم، وهو مرض لا يصنف حاليا بأنه وباء عالمي ويشفى منه عن طريق العلاج.