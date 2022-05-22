زيلينسكي يعتزم منح مواطني بولندا في أوكرانيا وضعا خاصا

قالت أولجا سوفجيريا ممثلة برلمان أوكرانيا في المحكمة الدستورية، إن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي يعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان حول الوضع الخاص لمواطني بولندا في أوكرانيا.

وكتبت سوفجيريا، اليوم الأحد على تطبيق "تيليجرام": "أعلن الرئيس عن تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في المستقبل القريب، بشأن الوضع القانوني الخاص للمواطنين البولنديين في أوكرانيا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء، بأن الضيف البولندي سيلتقي مع زيلينسكي، وستجري مفاوضات ثنائية بين وفدي البلدين، فضلا عن خطاب للرئيس البولندي في البرلمان الأوكراني.