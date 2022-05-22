لايبزج أحدث المنضمين للسجل الذهبي بكأس ألمانيا

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انضم لايبزج إلى قائمة الفرق الفائزة بلقب بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم على مدار تاريخ البطولة، وأصبح الفريق رقم 26 في السجل الذهبي للبطولة.

وتوج لايبزج اليوم السبت بلقبه الأول في البطولة بعدما فاز على فرايبورج 4 / 2 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية ليصبح واحدا من بين 11 فريقا توج كل منهم باللقب مرة واحدة.

ويستحوذ بايرن ميونخ على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 20 لقبا من بين 79 نسخة من البطولة أقيمت حتى الآن.

وتوضح القائمة التالية سجل الفائزين بلقب كأس ألمانيا طبقا لعدد مرات فوز الفريق باللقب :

20 لقبا : بايرن ميونخ.

ستة ألقاب : فيردر بريمن.

خمسة ألقاب : شالكه– بوروسيا دورتموند- إنتراخت فرانكفورت.

أربعة ألقاب : كولون- نورنبرج.

ثلاثة ألقاب : شتوتجارت- هامبورج- بوروسيا مونشنجلادباخ.

لقبان : فورتونا دوسلدورف- كايزر سلاوترن- كارلسروه- دريسدن- ميونخ 1860 .

لقب واحد : لايبزج - باير ليفركوزن- روت فايس إيسن- فولفسبورج- أويردنجن- هانوفر- لوكوموتيف لايبزج- كيكرز أوفنباخ- رابيد فيينا- شفارتز فايس إيسن- فيرست فيينا.