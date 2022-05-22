إعلام ليبي: إطلاق نار في محيط رئاسة الوزراء تلاه انتشار أمني مكثف بالمنطقة

أفادت صحيفة المرصد الليبية، بسماع دوي إطلاق نار في محيط رئاسة الوزراء الليبية بطريق السكة، تلاه انتشار أمني كثيف بالمنطقة، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.



وشهدت العاصمة الليبية طرابلس توتراً أمنياً جديداً، فيما عادت الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية.



وشوهدت مساء أول من أمس عناصر من «جهاز دعم الاستقرار» وهي تطوق وتغلق الشوارع المجاورة لمقر القوة الثامنة «النواصي» في العاصمة طرابلس، تمهيداً لإخراجها منه، بعد إقدام الكتيبة على تسهيل محاولة دخول حكومة فتحي باشاغا طرابلس مؤخراً.



كما سقط 3 قتلى و4 جرحى في اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بسبب خلاف على استغلال مقر حكومي بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية غرب طرابلس. لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، تجاهل هذه التطورات.



في غضون ذلك، أخضعت النيابة العامة في ليبيا مدير وكالة مستشفى طرابلس المركزي، التابعة للمصرف التجاري الوطني، وأحد العاملين بقسم الحسابات للتحقيق لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام، والتورط في تبييضه عبر شراء النقد الأجنبي والعقارات.







عاجل > دوي إطلاق نار في محيط رئاسة الوزراء بطريق السكة تلاه انتشار أمني كثيف بالمنطقة. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/QHvvxH33b9 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 22, 2022