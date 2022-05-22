 فلسطين.. إصابة طالب بالرصاص وآخرين بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين.. إصابة طالب بالرصاص وآخرين بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

هديل هلال
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 11:44 ص

أصيب، اليوم الأحد، طالب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأحد، بأن مواجهات اندلعت في منطقة السهلة، ما أدى إلى إصابة أحد الطلبة بـ«المطاط» في العين، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات الطلبة أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، خلال مواجهات مع الاحتلال بالقرب من حاجز أبو الريش العسكري غرب الحرم الإبراهيمي.

كما احتجزت قوات الاحتلال الطفل يوسف خضر الطيطي (11 عاما)، خلال مواجهات في مخيم العروب شمالا، وأجرت معه تحقيقا ميدانيا، قبل الإفراج عنه.

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