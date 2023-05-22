تحل الفنانة عارفة عبد الرسول، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، خلال حلقة فنية خاصة تذاع في العاشرة مساء اليوم الاثنين، على شاشة قناة الحياة.

وتكشف عارفة عبد الرسول، في الحلقة أسرارا وكواليسا خاصة، عن نشأتها بالاإكندرية، وذكريات الطفولة والشباب، وعملها بمحل البقالة الخاص بوالدها في عمر 7 سنوات، وحكايات بنت البقال التي اشتهرت بها.

وتتحدث عن عملها بمحل كوافير ومحل حلواني ومندوبة تأمين، وعن حياتها الخاصة وزواجها، وعلاقتها بأولادها حسن وحبيبة.

ويتطرق الحوار، إلى رحلتها في عالم الفن، وتقديمها لقرابة 85 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح.

وتستعرض كواليس أفلامها كيرة والجن والأنس والنمس وليلة قمر ومسلسلات بالطو وأحسن أب ورجالة البيت.