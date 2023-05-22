الداخلية يهدد طموحات الزمالك في الوصافة ويخطف نقطة صعبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فشل فريق الزمالك في الحفاظ على تقدمه بهدف، أمام الداخلية ليتعادل بمثله في مباراة الأسبوع الـ 29 من الدوري الممتاز، على ملعب استاد السويس الجديد.

سجل التقدم للزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 21 بضربة رأس، بينما عادل النتيجة للداخلية سمير فكري قائد الفريق في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

بدأت المباراة بمحاولة من الداخلية بعد ركلة حرة أبعدها محمد صبحي، ليبدأ الأبيض بتنظيم هجماته ولكن ببطء.

فشل الزمالك في شق طريقه نحو مرمى الداخلية بالدقائق الأولى، من خلال التمريرات التي واجهت كثافة دفاعية من الأحمر.

بمرور الوقت فرض الزمالك حصاره على دفاع الداخلية، وبدأت محاولات خوان كارلوس أوسوريو للبحث عن الثغرات في دفاع المنافس.

أنقذ القائم الأيمن مرمى الزمالك من هدف على عكس مجريات اللعب، من عرضية باتجاه علي الزهدي مرت لتصطدم بقائم محمد صبحي، لترتد إلى القائد سمير فكري المنفرد، ليسدد ولكن في أحضان صبحي، وكانت راية التسلل حاضرة بالدقيقة 11.

أبعد حمزة المثلوثي ثم روقا فرصة خطيرة عن طريق عبدالرحمن البانوبي لاعب الداخلية بالدقيقة 13.

سدد وليد مصطفى كرة خطيرة للداخلية بالدقيقة 14 من ركلة حرة، مرت فوق عارضة محمد صبحي بقليل.

تألق صبحي في حرمان الداخلية من الهدف الأول بعدما أبعد تسديدة من شبه انفراد لوليد مصطفى بالدقيقة 15 وحولها إلى ركنية.

الزمالك يتقدم بهدف

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول من عرضية شيكابالا في الدقيقة 21 بعد ركنية نُفذت سريعًا، لتصل عرضية قائد الفريق الأبيض إلى رأس التونسي سيف الدين الجزيري الذي أسكنها شباك عماد السيد.

كاد محمود طلعت أن يعدل النتيجة بعدما تابع كرة عرضية مرت من الجميع ويتابعها أمام المرمى مباشرة بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة 38.

أنقذ حسام عبدالمجيد هدفاً محققاً للداخلية بعدما تصدى محمد صبحي لانفراد البانوبي لترتد الكرة في اللاعب وتتجه نحو المرمى، قبل أن تنشق الأرض عن مدافع الزمالك الذي حول الكرة إلى ركنية من على خط المرمى.

مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49، أضاع البديل النيجيري رشيد أحمد فرصة هدف للداخلية بعدما تسلم كرة طولية خلف الدفاع وأصبح في موقف شبه انفراد بحارس الزمالك لكنه سدد بجوار القائم.

سدد نداي من موقف شبه إنفراد لكنه أهدر فرصة للزمالك بالدقيقة 52.

أجرى أوسوريو تبديلين في الدقيقة 63 بنزول سيد عبدالله "نيمار" بدلا من شيكابالا، ومحمد طارق على حساب محمد أشرف روقا.

في الدقيقة 65 كاد النيجيري رشيد أن يستغل خطاً من صبحي حارس الزمالك في التمرير ليتوغل داخل منطقة الجزاء وبدلاً من التسديد في المرمى سدد عرضية بلا هدف أبعدها الدفاع.

ألغت راية التسلل من سامي هلهل، ومعها قرار أيده الفار لمحمود البنا، هدفاً زملكاوياً في الدقيقة 73، بعدما أرسل مصطفى شلبي عرضية لإبراهيما نداي، الذي انبرى لها بالرأس من الوضع طائرة لتتهيأ إلى الجزيري وسدد التونسي في الشباك لكن التسلل حرمه من تسجيل ثاني أهدافه وأهداف فريقه.

في الدقيقة 74 حصل حمزة المثلوثي على ركلة جزاء نتيجة إعاقة داخل منطقة جزاء الداخلية، وسددها زيزو ولكن في عارضة عماد السيد ليضيع الهدف الثاني.

شارك البنيني سامسون أكينيولا على حساب الجزيري مُسجل الهدف، في الدقيقة 80.

انقلبت الأمور رأساً على عقب لصالح الداخلية في الدقيقة 84، بركلة جزاء حصل عليها النيجيري رشيد ضد حارس الزمالك صبحي، بعد خروج خاطئ.

تعادل قاتل

وسجل من ركلة الجزاء سمير فكري قائد الداخلية ليتعادل للفريق الأحمر.

حاول الزمالك التعديل، وأهدر البديل محمد طارق فرصة من تهيئة سامسون، لتمر الكرة عالية في الدقيقة 86.

استمرت المحاولات المتسرعة للزمالك بحثا عن التقدم من جديد، لكن 6 دقائق وقت بدل من ضائع لم تكن كافية لتغيير الوضع ويقتسم الفريقان نقاط المباراة.

الزمالك رفع رصيده لـ 47 نقطة، في المركز الرابع، بينما وصل الداخلية للنقطة 28 ويظل في المركز الـ16 أول ثالوث الهبوط، بفارق الأهداف عن البنك الأهلي الذي لعب مباراة أقل.