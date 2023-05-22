المشدد 10 سنوات لمتهم بحيازة حشيش وأفيون في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوان، عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة حشيش وأفيون بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس.

والبداية تعود لقضية رقم 2837 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 604 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم مقيم مركز بلبيس، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة حشيش وأفيون، بقصد ترويجها على عملائه في بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم جرى ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة "حشيش وأفيون"، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه.

وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.