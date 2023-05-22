برنامج تنمية الصعيد يعقد دورات TOT لتدريب المرشدين الزراعيين على الممارسات الزراعية الجيدة لتكتلات البصل بسوهاج

عقد برنامج تنمية الصعيد المنفذ من وزارة التنمية المحلية مجموعة من دورات TOT، ضمن برنامج التكتلات الاقتصادية التدريبية المتكاملة لمحصول البصل؛ بهدف تجهيز مجموعة من المرشدين الزراعين تصل إلى 35 متدربا لتدريب المزارعين عن طريق تنفيذهم مجموعات من المدارس الحقلية والزيارات الميدانية.

ويقوم المدربون بتكوين 20 مجموعة من المدارس الحقلية تضم كل مدرسة حوالي 25 مزارعا في المجموعة الواحدة - بإجمالي 500 مزارع يحصلون على الدعم الفني والتقنيات الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة والزراعة العضوية، بحيث تغطي جميع مراحل الزراعة من اختيار التقاوى والمشاتل حتى الحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد مرورا بالتسميد العضوي والتغذية ومقاومة الآفات والأمراض.

ويتم تكرار التدريب للمزارعين حوالي 8 مرات خلال الموسم الواحد، ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات بين مدربين المستقبل حيث إنهم من خلفيات زراعية متباينة مثل الأكاديميين والمدرسين في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث والمهندسين الزراعيين في جهات حكومية وشباب الخريجين وقادة المزارعين؛ ما يؤدي إلى توحيد المفاهيم والمعارف المشتركة حول الممارسات الزراعية الجيدة والزراعة العضوية وتجهيز الأرض للزراعة حسب نوع التربة في الأراضي الجديدة أو الأراضي القديمة واستخدام طرق الري الحديثة المناسبة واتباع برامج التسميد والمكافحة تحت مظلة الإدارة المتكاملة للمحصول والتوصيات الفنية الخاصة بعمليات الحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد

وأهمية تطبيقات الميكنة الزراعية المناسبة في مراحل الإنتاج المختلفة لمزارعي البصل في محافظة سوهاج بالتنسيق مع مديرية زراعة سوهاج؛ لتعريف المزارعين بالطرق الصحيحة التي يتبعها للتصدير عن طريق "التكويد" وأهمية الحصول على شهادات الزراعة العضوية أو الجلوبال جاب.

واكد الدكتور أحمد كحلة مسؤول بوزارة التنمية المحلية، أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تنمية قطاع التنمية الحضارية وقطاع التنمية الاقتصادية لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير تكتل البصل بمحافظة سوهاج؛ ما يفتح أسواق للمنتجات الغذائية في التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد ومن بينها تكتل البصل للبدء من الموسم الزراعي القادم لتفادي الخسائر الناتجة عن تذبذبات السوق وتحسين مناخ التصدير.

وأوضح المهندس مجيب الرحمن فؤاد استشاري وزارة التنمية المحلية - التكتلات الاقتصادية أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية يحقق نقلة نوعية للتنمية الزراعية في محافظات الصعيد، بحيث توفر هذه التدريبات الكادر الفني المدرب على أعلى مستوى لكي يتكامل مع الأجزاء الأخرى من خطط تنمية التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر.

وأضاف فؤاد أن هدف التدريبات هو إنتاج جيل جديد من الاستشاريين الزراعين مؤهلين بكل الخبرات والمعارف اللازمة لتقديم الدعم الفني بكفاءة عالمية، ولن يتم ذلك إلا من خلال التدريبات الفنية ونشر الوعي بأهمية الزراعة المتجددة والمستدامة.