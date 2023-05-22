السوداني: نعمل على توفير كل ما تستلزمه الانتخابات العراقية

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بأنّ الحكومة تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات العراقية ومتطلبات استكمال عمل المفوضية المستقلة للانتخابات.

وقال السوداني، خلال زيارته مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق "إننا ندعم هذه المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي في العراق".

وأكّد أنّ "النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها وضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، وتبديد المخاوف وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية".

ودعا السوداني إلى "ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها وأن الحكومة لن تدّخر جهداً في هذا المسار، والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية".

وأضاف أن "الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسئولية".

وحسب بيان للحكومة العراقية، تفقّد السوداني خلال الزيارة أقسام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإداراتها، واطّلع على ورقة الاقتراع وبطاقة الناخب البايومترية، وعدد البطاقات المنجزة وغير الموزعة، وآليات توزيعها وسير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة والجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها.