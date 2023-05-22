نقابة أطباء السودان: ارتفاع ضحايا القتال من المدنيين إلى 863 و3531 إصابة

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الإثنين، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 863 حالة وفاة بين المدنيين و3531 حالة إصابة.

وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الـ34 على التوالي، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وأوضحت أن الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا أدت إلى سقوط 28 قتيلا في ثلاثة أيام (18 و19 و20 من الشهر الجاري)، والعديد من الجرحى لم نتمكن من حصرهم.

وكشفت النقابة عن أن يومي الجمعة والسبت الماضيين شهدا سقوط 13 حالة وفاة بين المدنيين، و137 حـالة إصابة، من بينها حالات غير مستقرة.