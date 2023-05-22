محافظ الشرقية يشهد ختام بطولة دوري الشركات بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم الاثنين، فعاليات ختام بطولة دوري الشركات (العاشر سبورت 2022) والتي تنظمها جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وبمشاركة 26 فريق يضم 400 لاعب من العاملين بشركات المدينة، بمقر نادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك بحضور المهندس سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، أيمن رضا، أمين عام جمعية المستثمرين، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد الخطيب، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، والمهندس عادل إسماعيل رئيس نادي الصفوة.

أشاد محافظ الشرقية، بتنظيم الدورات الرياضية والتي تهدف إلى تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتنقي النفس وتُساهم في تقديم فرد قوي يبني مجتمعه متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة وتقديم أداء مميز للفوز بالدورة الرياضية.

حرص محافظ الشرقية، على مشاهدة المباراة الختامية لخماسي كرة القدم والتي أقيمت بين فريقي شركة أرما للصناعات الغذائية، وشركة السويدي للمحولات والتي انتهت بفوز فريق شركة أرما، ليقوم المحافظ بتسليمهم كأس البطولة والميداليات الذهبية تقديراً لمشاركتهم وفوزهم المستحق في الدورة الرياضية (العاشر سبورت 2022).

وفي نهاية الاحتفالية أهدى رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان لمحافظ الشرقية، درعاً تذكارياً تقديراً لدعمه الدائم والمستمر للمستثمرين وتذليل أي عقبات تواجههم في تنفيذ مشروعاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لخلق بيئة صالحة للاستثمار، وكذلك لمجهوداته الملموسة على أرض الواقع في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية والتنموية.