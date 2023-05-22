وزير البترول: تعديلات قوانين الذهب جعلت القطاع أكثر جذبا

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم في الفترة الماضية تعديل قوانين الذهب بما جعل هذا القطاع أكثر جذبا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، وعرضت مساء الأحد، أنه تم طرح عدة مزايدات أقبلت عليها شركات دولية كبيرة، وقد بدأت بالفعل أعمال البحث والتنقيب بجانب ملف التعدين.

وأشار إلى أن اقتصادات التعدين تعتمد على الحجم، وبالتالي يلزم توفر كميات كبيرة، كما أنّ التصنيع يستغرق وقتا هو الآخر.

ونوه بأن وجود شركات كبيرة يبشر بأن هناك موارد تعدينية مختلفة وتحديدا من الذهب، لافتا إلى العمل في الوقت نفسه مع بعض الشركات الوطنية التي كانت حاصلة على مناطق امتياز كبيرة للعمل في المناطق الجنوبية، وذلك في مجال التعدين العالمي والأهلي.

وأفاد بأن هذا الأمر يتيح للشركات الاعتماد على الواطنين من أبناء محافظات الصعيد للعمل بها، ومنحهم الأدوات والعلم والتدريب، بجانب الورش التي يمكنهم العمل من خلالها فيما بعد، عقب الحصول على المواد الخام الأساسية.