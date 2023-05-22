نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

رافق نائب المحافظ، حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الدكتور على عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا.

تابع نائب المحافظ، انتظام سير اللجان، معربا عن خالص أمنياته بالنجاح للطلاب، كما اطمأن على اتخاذ كل الإجراءات لانضباط أعمال سير الامتحانات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بمحيط المدارس والتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم حتى الانتهاء من فترة الامتحانات.

من جانبه، قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألفا و497 بنطاق 413 لجنة بجميع المراكز.