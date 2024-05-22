هيئة البث الإسرائيلية تنقل مقترحا جديدا من نتنياهو بشأن مساعدات غزة

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قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت الهيئة، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الأمن القومي تساحي هانجبي أبلغ أعضاء لجنة الشئون الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان) بأن نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة.

ونقلت عن هانجبي القول: «لا نريد أن يتولى جنود الجيش الإسرائيلي أو حماس (توزيع المساعدات)».

ولفت إلى أن مقترحا سابقا طُرح لتوزيع هذه المساعدات عبر عناصر محلية في غزة لم ينجح، وفق تعبيره.

وأوضحت هيئة البث أن حديث هانجبي جاء خلال جلسة مناقشة سرية للجنة الشئون الخارجية والأمن بالكنيست، دون تحديد تاريخ انعقادها.

وتقول تقارير عدة إن نتنياهو لا يريد أن تتولى حماس المسئولية عن توزيع المساعدات، ولا منظمات دولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التي يزعم أن موظفين فيها منتمون إلى حماس.

وسبق أن حاولت إسرائيل مع جهات محلية في غزة تولي مسئولية توزيع المساعدات، لكن تلك الجهات رفضت، وتبحث عن بديل لذلك عبر شركات دولية يمكن لها السيطرة عليها وعلى طريقة إدارتها المساعدات.