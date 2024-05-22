سبورتنج يصعق منتخب السويس في دورة الترقي للممتاز

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تغلب سبورتنج على منتخب السويس، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد المكس في الإسكندرية، في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد طارق السيد لصالح سبورتنج في الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بفوز الفريق السكندري ويقتنص 3 نقاط غالية في دورة الترقي للممتاز.

تقام دورة الترقي بمشاركة أربعة فرق هم الترسانة وحرس الحدود وسبورتنج ومنتخب السويس، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب أي ست جولات.

ومن المقرر أن يصعد المتصدر مباشرة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل ليكمل عقد المتأهلين.

وكانت مباراة حرس الحدود والترسانة قد انتهت بفوز حرس الحدود بنتيجة 3-2.