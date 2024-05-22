تأجيل محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة 13 متهما بقتل شخصين والشروع في قتل شقيقهما ونجله وإصابة آخرين بمنطقة بولاق الدكرور لدور شهر يونيو المقبل.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين الـ13 الذين يتراوح أعمارهم ما بين 22 حتى 50 ويعملون في وظائف مختلفة، استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي؛ بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي.

وتابعت التحقيقات أنه اقترنت بهذه الجريمة جرائم أخرى، وهى أنهم قتلوا المجني عليهما "حنفي صابر" وشقيقه "محمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي تسببت عنها إصابتهما التي أودت بحياتهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل شقيق المجني عليه ونجله عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها إصابتهما التي كادت أن تودي بحياتهما إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، دون ترخيص.



