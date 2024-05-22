رئيس الوزراء العراقي يصل طهران للمشاركة في مراسم تأبين الرئيس الإيراني

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وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى طهران؛ للمشاركة في مراسم تأبين الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان، ومرافقيهما.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بوصول رئيس الوزراء العراقي إلى مطار مهرآباد في طهران؛ للمشاركة في مراسم تأبين رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وسوف يشارك أكثر من 40 وفدا أجنبيا رفيع المستوى في مراسم التأبين المقررة في طهران اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تقام المراسم بعد ظهر اليوم الأربعاء، بحضور محمد مخبر الرئيس الايراني بالانابة، وعلي باقري كني وزير الخارجية الايراني بالوكالة.

وسيكون من بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفدا على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم.