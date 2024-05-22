ضياء رشوان: ادعاءات مقال موقع سي إن إن مردود عليها بالحقائق على أرض الواقع

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الادعاءات التي وردت في مقال موقع سي إن إن، عن الوساطة المصرية في قطاع غزة، مردود عليها بالحقائق على أرض الواقع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء، أن هذه الحقائق تشمل ما تقوم به القيادة السياسية بتحركاتها على كل المستويات الدبلوماسية أو على صعيد البيانات الإعلامية التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات.

وذكر أن الهيئة بعثت برد رسمي إلى إدارة موقع سي إن إن، أكد بوضوح أن مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية بادعاءات مغايرة للواقع لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة.

وأوضح أن هذا الأمر قد يدفع مصر لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي تقوم بها في الصراع الحالي، قائلا إن رد الهيئة حمّل الأطراف المعنية وبخاصة تلك التي تروج الأكاذيب عن الموقف المصري، المسئولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة وحرب الإبادة في قطاع غزة وقتل وإصابة وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء الفلسطينيين فضلا عن فقد المحتجزين الإسرائيليين أنفسهم نتيجة العملية العدوانية الإسرائيلية.

وأكَّد أن مصر تمارس طوال الوقت، ما تراه واجبها الوطني والقومي، ولا تفعل هذا الواجب وهي تنظر لمن يكذِّبها ومن يكذب عن موافقها.

وشدد على أن مصر تمارس هذا الدور منذ 76 عامًا ولم تتخلَ عنه في لحظة ما نتيجة أن هذا الأمر يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر وكذلك الأمن القومي العربي وهو ما صرحت به القيادة السياسية منذ وقت مبكر.