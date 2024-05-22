الرئيس السيسي: عازمون على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية في دعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة.

ودعا في كلمة – ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي – ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، صباح الأربعاء، الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

ولفت إلى أهمية إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية، عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية.

وناشد مؤسسات المالية العربية تكثيف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات عن كاهل المواطن العربي، وأن تمنح رأس المال البشري اهتمامًا خاصًا في خططها التمويلية، باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية تنمية المستدامة، إضافة إلى دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركنًا أساسيًا من أركان التنمية الشاملة.

وأكد أن «مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي القلب منها الهيئات المالية المشتركة، بما يلبي تطلعات الشعوب نحو غد أفضل تنعم فيه بالأمن والرخاء».