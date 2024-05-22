روسيا تصف اتهامها بالتورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي بالجنونية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاتهامات الموجهة لبلادها بالتورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بأنها "اتهامات جنونية".

وقالت زاخاروفا على "تليجرام" ردا على ما نشرته صحيفة تايمز البريطانية، التي ألقت اللوم على موسكو في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي: "مراسل الصحيفة في براتيسلافا بيتر كونرادي شارك هذا الهجوم المجنون...حتى تغليف السمك المجفف في هذه الصحيفة أمر خطير حيث ستصاب الأسماك بالجنون"، بحسب ما نقلته قناة "آر تي" الروسية.

وأطلق رجل يدعى يوراي تسينتولا /71 عاما/ الرصاص يوم الأربعاء الماضي على فيتسو، وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.