رئيس وزراء باكستان يزور إيران اليوم لتقديم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

من المقرر أن يزور رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، إيران اليوم الأربعاء، لتقديم التعازي، في وفاة الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وسيرافق رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحق دار وزراء كبار آخرين بالحكومة الاتحادية، حسب وكالة "أسوشيتيد برس أوف باكستان" اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء باكستان بالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية وأيضا القائم بأعمال رئيس إيران، محمد مخبر، لتقديم تعازيه، نيابة عن شعب وحكومة باكستان.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي لقي حتفه، برفقة وزير الخارجية ، يوم الأحد الماضي، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب البلاد في أعقاب لقاء بين رئيسي ورئيس أذربيجان المجاورة إلهام علييف.