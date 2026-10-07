ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص لاستيلائه على أموال المواطنين، بزعم قدرته على مساعدة ذويهم في القبول بالكليات العسكرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت استيلاء عنصر جنائي، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، على أموال المواطنين، من خلال إيهامهم بامتلاكه نفوذًا «على خلاف الحقيقة» وقدرته على مساعدتهم في قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وعُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى جهاز «لاب توب»، ومشغولات ذهبية، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتابعت: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية».