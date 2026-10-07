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نشرت وزارة النقل السورية، مقطع فيديو يوثق تجربة أجراها وزير النقل يعرب بدر، على طريق مطار دمشق الجديد، استخدم خلالها كوبا من الماء للتحقق من مستوى تنفيذ المشروع واستواء الطريق.

وبحسب الوزارة، أجرى الوزير جولته برفقة مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس معاذ نجار، وعدد من المهندسين التابعين للمؤسسة والشركة المنفذ لمشروع «طريق مطار دمشق الجديد».

وخلال التجربة، ملأ الوزير كوبًا بالماء ووضعه على لوحة قيادة السيارة التي قادها بنفسه، لمعاينة مستوى دقة استواء سطح الطريق وجودة الأعمال المنفذة.

وتأتي الجولة ضمن متابعة وزارة النقل السورية لأعمال تنفيذ طريق المطار، والاطلاع على مراحل إنجاز المشروع ومستوى التنفيذ على أرض الواقع.