الإمارات تدين بشدة استمرار استهداف جماعة الحوثي الأعيان المدنية والسفن السعودية

أدانت الإمارات العربية المتحدة، استمرار استهداف جماعة الحوثي المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن استمرار هذا الاستهداف يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأمس، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن مطارَي نجران وجازان تعرّضا للاستهداف، مساء الاثنين، مضيفة أن الاعتداءات أسفرت عن ثلاث إصابات طفيفة وأضرار مادية.

كما سُمع دوي انفجار في شمال الرياض الثلاثاء، بحسب ما أفاد به عدد من سكان هذه المنطقة لوكالة «فرانس برس».

جاء ذلك غداة سماع دويّ عدة انفجارات في شمال العاصمة السعودية، وإعلان الحوثيين في اليمن استهداف مطار الرياض الواقع في شمال شرق العاصمة ضمن عدة أهداف أخرى في أرجاء المملكة.

في المقابل، قالت مليشيا الحوثي إنها نفذت ثلاث عمليات عسكرية في السعودية استهدفت مواقع عدة، منها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومصفاة تابعة لشركة أرامكو في رابغ ومطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط العسكرية، فيما لم يصدر تأكيد من السعودية.

ونوهت وزارة الداخلية السعودية أن تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة ومواقع سقوطها، قد يعرّض الشخص للمساءلة القانونية.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيى سريع، الثلاثاء، استهداف الحركة مطار أبها الدولي في السعودية بصاروخ باليستي، زاعمًا الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأدت إلى تعطل الملاحة في المطار.

وجدد سريع في بيان، تحذيره لشركات الطيران من «تسيير رحلات في الأجواء السعودية، كونها أصبحت مسرحًا للعمليات العسكرية، باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مدينتَي مكة والمدينة»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين.

كما أعلن المتحدث العسكري الحوثي قصف «معسكر الدغارير» في جازان جنوب السعودية بصواريخ باليستية، الثلاثاء، وكذلك استهداف ما وصفها بـ«تحشيدات للقوات المدعومة من السعودية شرق محافظة الجوف».