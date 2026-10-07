أبو عبيدة لأهل غزة: ضريبة أحداث 7 أكتوبر باهظة لكنها شكلت إعجازا عسكريا

وجه أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، رسالة إلى أهل غزة، بمناسبة مرور 3 أعوام على أحداث 7 أكتوبر ومعركة «طوفان الأقصى».

وأضاف في سلسلة تدوينات عبر قناته الرسمية بمنصة «تلجرام»، صباح الأربعاء: «يا أهل غزة العظيمة.. لقد كانت الضريبةُ باهظةً، ولكنّ فِعلَكم كان عظيمًا، وستذكركم الأجيالُ كصناعٍ للمجد ومُغَيِّرين لوجه التاريخ وتوازناتِ العالم، وكمرابطينَ مدافعين عن شرف الأمة ومقدساتها، على هذه البقعة الضيقة المحاصرة التي أيقظت ضمائر الأحرار، وفضحت كل المتآمرين والمتخاذلين».

وأشار إلى أن أحداث السابع من أكتوبر «شكّلت إعجازًا عسكريًا؛ شهد له العدو قبل الصديق بعظمةِ التخطيط والتنفيذ، وبراعةِ الخداعِ الاستراتيجي المُحكم، الذي أبدعت فيه عقول المقاومين في توظيفِ كل المُهدِّدات والفرص؛ بما في ذلك نرجسيةُ نتنياهو وغرورُه واستخفافُه بالخصوم»، بحسب تعبيره.

وفي حديثه عن الدعم الإقليمي للفلسطينيين، قال أبو عبيدة إن فلسطين «لن تنسى من ساندها»، خصوصًا من قدموا قتلى خلال المواجهات، داعيًا إلى مزيد من التحرك الإقليمي والدولي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

ولفت إلى مشاركة جماعات مسلحة من اليمن ولبنان والعراق وإيران في المواجهات والهجمات التي استهدفت إسرائيل خلال الحرب، معتبرًا أن هذه التحركات أثرت في الجانب الإسرائيلي، قبل أن يتساءل عن النتائج المحتملة في حال اتساع نطاق المواجهة وفتح جبهات جديدة.