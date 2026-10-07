الجيش الإسرائيلي يهدم نُصُبا للشهداء ويفرض حظر تجول في نابلس

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هدم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، نُصُبا تذكارية لشهداء وأزال صورا لهم خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع فرض حظر للتجول واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن "قوات الجيش اقتحمت المدينة فجرا من عدة محاور، برفقة آليات عسكرية وجرافة، وأعلنت حظر التجول قبل أن تنتشر في عدد من أحيائها".

وأضافت المصادر أن "جرافة عسكرية هدمت نصبا تذكارية للشهداء في منطقتي الدوار ورأس العين، فيما أزالت القوات الإسرائيلية صورا لشهداء خلال الاقتحام".

وداهمت القوات منازل في مناطق الدوار والجبل الشمالي ورفيديا وخلة العامود، وشوارع رأس العين والتعاون وكشيكة، وفتشتها وألحقت أضرارا بمحتويات بعضها، وفق المصادر ذاتها.

وذكرت المصادر أن القوات اعتقلت عددا من الفلسطينيين، عرف منهم حتى الآن الصحفي عمير استيتية.

كما حولت القوات الإسرائيلية "مدرسة كرمان" في "شارع كشيكة" إلى مركز للتحقيق الميداني، واحتجزت فيها فلسطينيين، فيما أفادت المصادر بتعرض بعضهم للضرب.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش وزع منشورات كتب عليها "الإرهاب يجلب الدمار والخراب"، مرفقة بصور للدمار في قطاع غزة.

وعلى خلفية الاقتحام، أعلنت عدة مدارس خاصة ورياض أطفال في المدينة تعليق الدوام، الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلبة.

ويأتي هدم النصب التذكارية وإزالة صور الشهداء في نابلس في ظل تزايد استهداف الجيش الإسرائيلي رموزا ونصبا توثق أسماء الشهداء في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي هدم، الاثنين الماضي، نصبا تذكاريا داخل حرم جامعة بيرزيت شمالي رام الله.

ومع بدء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 1210 فلسطينيا وإصابة 13 ألفا و350 آخرين، واعتقال 26 ألفا.