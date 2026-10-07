وزير النفط الإيراني السابق محسن باك نجاد ينفي ارتباط استقالته بتصريحات ترامب

نفى وزير النفط الإيراني السابق، محسن باك نجاد، ارتباط استقالته بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أوضاع الاقتصاد والنفط في إيران.

وحسبما أفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، قال باك نجاد، ردًا على تصريحات ترامب بشأن استقالته: «استقالتي لا علاقة لها بمزاعم ترامب الليلة الماضية»، مؤكدًا أنه «جندي في الوطن، وواحد من ملايين المستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل إيران».

وكان ترامب قد علق على استقالة وزير النفط الإيراني، مدعيًا ارتباطها بأن إيران «لا تملك اقتصادًا ولا نفطًا ولا شيئًا».

وأشار باك نجاد، إلى أنه رغم إدراجه على قوائم العقوبات الأمريكية بعد أشهر قليلة من توليه منصب وزير النفط، فإن إنتاج النفط الإيراني وتصديره استمرا، وفق قوله، بفضل جهود العاملين في قطاع النفط.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد سخر من قرار إيران تعيين وزير جديد للنفط، رابطًا الخطوة بوضع صادرات النفط الإيرانية، في ظل ما وصفه باستمرار توقف عمليات تحميل النفط على الناقلات منذ 25 أغسطس الماضي.

وتساءل بيسنت، في منشور عبر منصة «إكس»، عن الدور الذي يمكن أن يؤديه الوزير الجديد في ظل استمرار توقف عمليات شحن النفط، وفق تعبيره.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وصلت إلى مستويات قياسية، تجاوزت في بعض الأحيان مستويات ما قبل الصراع مع إيران.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، أن ملايين براميل النفط عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، مدعيًا أن حركة العبور أصبحت في بعض الأحيان أعلى من مستوياتها قبل الحرب.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من دون تسوية نهائية، رغم توقف المواجهات المباشرة، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران.