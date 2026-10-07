الضفة: شهيد و14 إصابة في هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون في برقة ورامين

استشهد مواطن فلسطين وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، خلال هجوم شنه مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس، في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد مواطن جراء عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقة، شمال نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من المصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما نقل آخرون إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، حيث أعلن عن استشهاد أحد المصابين، فيما بين المصابين امرأة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«وفا»، إن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات جراء هجوم المستوطنين على المواطنين من بلدة برقة في سهل رامين، بينها إصابتان بالرصاص الحي وصفتا بالخطيرة جدًا، وثلاث إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقم الاسعاف والمتطوعين العاملين بالميدان في بلدة برقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف قرب سهل برقة، أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين ونقلهم من سهل رامين، واحتجزت 3 مسعفين ومتطوعًا من بلدة برقة، واستولت على مفاتيح مركبات الإسعاف، قبل الإفراج عنهم وإجبارهم على مغادرة الموقع.

وأفاد شهود عيان لـ«وفا»، بأن مجموعة كبيرة من المستوطنين، برفقة قوات الاحتلال، هاجمت المزارعين من بلدة برقة أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم بسهل رامين، وأطلقت الرصاص باتجاههم، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

وأضاف الشهود أن المستوطنين منعوا طواقم الإسعاف من الوصول إلى عدد من المصابين، وهددوها بإطلاق النار على كل من يقترب من المكان، ما أعاق عملية إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.