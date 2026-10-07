روبيو يعلن عن مذكرة تفاهم أمني جديدة مع اليونان لمكافحة الإرهاب

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حلف الولايات المتحدة الأمريكية مع اليونان بأنه «تاريخي وضروري» ويُعتبر مصدرًا للاستقرار في ظل الاضطرابات العالمية.



وقال في كلمة ألقاها خلال زيارته لليونان، اليوم، إن وشنطن «ممتنة» لبقاء أثينا كأحد حلفائها، لافتًا إلى فهم البلدين المشترك للتهديدات التي تواجههم وآلية حلها.



ولفت إلى اتفاقهم بأن «دول أوروبا عليها أن تتحمل عبئًا في الدفاع عن القارة»، مشيرًا إلى اتجاه اليونان لإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.



وأضاف أن اليونان شريك استراتيجي لأمريكا فيما يتعلق بالدفاع ومواجهة الهجرة الجماعية، ومنظمات الجريمة والإرهاب، متابعًا أن موقع أثينا على البحر الأبيض المتوسط يجعلها عرضة لتهديدات الاتجار بالبشر، وغيرها.



وأعلن عن مذكرة تفاهم جديدة بين واشنطن وأثينا، بشأن برنامج أمني يُعزز مشاركة المعلومات بين البلدين لمكافحة الإرهاب.



ورأى أن هذا البرنامج «يخلق قوة منظمة تعزز الاستقرار»، مؤكدًا أن اليونان حليف قوي لأمريكا وبلد يُدرك أهمية تشارك العبء والعمل لمواجهة التهديدات.



وأوضح وجود نية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والطاقة، في ظل انخراط اليونان في تأمين العمل الاقتصادي.



وتابع أنهم يعملون على مكافحة تهريب الآثار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لتمويلها منظمات الجريمة، مؤكدًا: «هذه مبادرة مهمة جدًا لبلدينا».