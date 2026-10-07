كينيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس إيبولا

أعلنت السلطات الكينية، أمس الثلاثاء، أن مواطنا كينيا كان يقيم في الكونغو الديمقراطية قبل عودته إلى نيروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، أصبح أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في كينيا، وأول وفاة بالمرض في البلاد خلال التفشي سريع الانتشار، ما دفع السلطات إلى إطلاق جهود عاجلة لتتبع المخالطين في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة الكيني أدين دوال إن الرجل كان يقيم في الكونغو خلال السنوات السبع الماضية، وأصيب بالمرض قبل نحو شهر. وتلقى العلاج في مستشفيات عدة، قبل أن يسافر برا إلى كمبالا في أوغندا، حيث استقل طائرة إلى العاصمة الكينية، ووصل بعد ظهر السبت الماضي، وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

ورفعت السلطات الصحية في كينيا درجة التأهب في نقاط العبور الحدودية بالبلاد، وتراقب احتمال ظهور حالات إصابة إضافية.

وقال دوال إن الرجل عُزل وتلقى العلاج في مستشفى نيروبي، حيث أظهرت الفحوص إصابته بفيروس إيبولا، قبل أن يتوفى في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين.

وإيبولا مرض شديد العدوى، وينتقل بين البشر عبر ملامسة سوائل الجسم، مثل القيء والدم والسائل المنوي، وكذلك عبر الأسطح والمواد الملوثة، مثل أغطية الأسرة والملابس.

وأُعلن عن التفشي الحالي في منتصف مايو الماضي، بعد أشهر من انتشاره في منطقة نائية بشرق الكونغو الديمقراطية. وسُجلت ما لا يقل عن 8400 إصابة، بينها أكثر من 4000 وفاة، وفقا لبيانات حكومية، ما يجعله أسرع تفش للمرض نموا في التاريخ.