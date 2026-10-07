ترامب: علينا إنهاء ما بدأناه في إيران سواء بطريقة لطيفة أو بغيرها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على بلاده إنهاء ما بدأته في إيران، وإن إدارته تفكر حاليا فيما إذا كان ذلك سيتم "بطريقة لطيفة أم بغيرها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء، خلال مشاركته في مراسم أقيمت في حوض لبناء السفن بمدينة بالتيمور.

وأضاف: "علينا إنهاء هذا الأمر، والمسألة فقط هي كيف نريد القيام بذلك، هل سنفعله بطريقة لطيفة أم بطريقة ليست لطيفة على الإطلاق؟ سنعرف ذلك قريبا جدا".

وادعى الرئيس الأمريكي أن قوات بلاده قضت تقريبا على القدرات العسكرية لإيران.

كما ادعى أن قادة العديد من دول المنطقة اتصلوا به وشكروه بعد أن ضربت الولايات المتحدة إيران، مضيفا: "قلت لهم: متى ستدفعون ثمن ذلك؟".

وفيما يتعلق بوضع مضيق هرمز، قال ترامب إن شحنات النفط بكميات كبيرة تواصل المرور يوميا عبر المضيق، مدعيا أن هرمز يخضع بالكامل لسيطرة البحرية الأمريكية.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.