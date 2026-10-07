شارك نحو 450 ألف شخص في احتجاجات قادها طلاب بمختلف أنحاء فرنسا الثلاثاء، بحسب تقديرات منظمي الاحتجاجات، فيما قدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بـ256 ألفا، وفق هيئة البث العامة «فرانس إنفو».

وقالت نقابات شبابية، بينها «الاتحاد النقابي لطلاب المدارس الثانوية» و«الاتحاد الطلابي»، إن 100 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات بالعاصمة باريس، بينما قدرت وزارة الداخلية العدد بـ56 ألفا.

ووصف المنظمون الاحتجاجات بأنها المرحلة الثالثة من التحرك، مشيرين إلى أنها تتركز على شكاوى تتعلق بنقص الكوادر التعليمية، واكتظاظ الفصول الدراسية، وعدم كفاية تجهيزات المدارس.

وأفادت وزارة التعليم بأن 891 مدرسة تأثرت بالتحرك الاحتجاجي، فيما علقت الدراسة بشكل كامل أو جزئي في نحو ربع هذه المدارس، بحسب «فرانس إنفو».

وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن عدة عشرات من عمليات إغلاق الطرق أو التجمعات سجلت أمام مدارس ثانوية في مدن عدة، بينها باريس وستراسبورغ ورين وليون ونيم وتولون.

من جانبه، قال وزير التعليم إدوار غفري إنه طلب من جميع السلطات التعليمية تحديد المدارس التي تواجه صعوبات في تعويض المعلمين الغائبين، وتقديم رد خلال ثمانية أيام.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن «العنف المفرط طرق أبواب المدارس الثانوية»، مؤكدا أنه «لا مكان للتسامح مع العنف».

كما دافع لوكورنو عن عمل الشرطة، ورفض الادعاءات بوجود «تعليمات سياسية لقمع الشرطة» في التعامل مع الاحتجاجات، واصفا تلك الادعاءات بأنها «كذبة».