روسيا تعلن شن هجمات كبيرة على كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت "هجوما واسع النطاق" على أهداف في كييف ومناطق أوكرانية أخرى.
كما أشارت إلى أنها استهدفت منشآت في الميناء بمنطقة أوديسا، بالإضافة إلى سفن يستخدمها الجيش الأوكراني، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
من جهته، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف عبر تليجرام إن جثتي قتيلين عثر عليهما إثر اندلاع حريق في تعاونية لمرآب سيارات جراء غارة جوية روسية.
وأفاد شاهد من رويترز بسماع دوي انفجارات في المدينة.
وذكر مسئولون إقليميون عبر تليجرام أن غارات جوية منفصلة على مدينة دنيبرو الواقعة جنوب شرق البلاد ألحقت أضرارا بمنشأة صناعية، وبالبنية التحتية للنقل في زابوريجيا، وبعدد من المباني السكنية في كريمنتشوك.