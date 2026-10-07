 روسيا تعلن شن هجمات كبيرة على كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعلن شن هجمات كبيرة على كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 9:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 9:35 ص

ذكرت ‌وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات ⁠الروسية شنت "هجوما واسع النطاق" على أهداف في كييف ومناطق أوكرانية ‌أخرى.

كما ⁠أشارت إلى أنها استهدفت منشآت في ⁠الميناء بمنطقة أوديسا، بالإضافة ⁠إلى سفن يستخدمها ⁠الجيش الأوكراني، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

من جهته، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف عبر تليجرام إن جثتي قتيلين عثر عليهما إثر اندلاع حريق في تعاونية ‌لمرآب ⁠سيارات جراء غارة جوية روسية.

وأفاد شاهد من رويترز بسماع دوي انفجارات في المدينة.

وذكر مسئولون ⁠إقليميون عبر تليجرام أن غارات جوية منفصلة على مدينة دنيبرو الواقعة ⁠جنوب شرق البلاد ألحقت أضرارا بمنشأة صناعية، وبالبنية ⁠التحتية للنقل في زابوريجيا، وبعدد من المباني السكنية في كريمنتشوك.

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