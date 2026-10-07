وزارة النقل اليمنية: صاروخان حوثيان يستهدفان مطار عدن

قالت وزارة النقل اليمنية إن مطار عدن الدولي تعرض فجر اليوم الأربعاء لاستهداف بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة، متهمة جماعة الحوثيين بتنفيذ الهجوم. وأشارت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت تغيير مسار رحلة للخطوط الجوية اليمنية كانت قادمة من القاهرة، إلى جدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم (603)، القادمة من العاصمة المصرية القاهرة، وعلى متنها مسافرون مدنيون.

وأضافت أن وجود مسافرين وموظفين وطواقم جوية داخل المطار، إلى جانب طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية وطيران عدن على أرض المطار، دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرواح، شملت "إلغاء هبوط الرحلة القادمة من القاهرة وتغيير مسارها إلى جدة، وإخلاء الطائرتين الموجودتين على المدرج ونقلهما بعيداً عن منطقة الخطر".

وقالت الوزارة إن السلطات أخلت كذلك مبنى المطار من الموظفين والمسافرين وأبعدتهم عن مناطق الخطر، بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة الحوثية في أجواء العاصمة المؤقتة عدن، بحسب البيان.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة أمن العاصمة عدن أن مطار عدن الدولي تعرض لاستهداف بصاروخين أطلقهما الحوثيون، مشيرة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية جراء الهجوم.

واعتبرت وزارة النقل استهداف المطار تهديدا لسلامة المسافرين والعاملين والطواقم الجوية وحركة الطيران المدني، داعية المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالطيران المدني إلى اتخاذ موقف بشأن استهداف المطارات والمنشآت المدنية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري في اليمن، بعد إعلان رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، يوم الإثنين الماضي، بدء عملية "فجر اليمن" لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد من سيطرة الحوثيين.

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثيين بشأن هذا الهجوم.